Bilancio di fine mandato: «120mila euro investiti nella scuola per un’offerta formativa di qualità»

CAPALBIO. «Calano le nascite e calano le iscrizioni alle scuole, questo comporta la riduzione delle classi e delle sezioni. L’attenzione del Comune in questi anni è stata massima per mantenere le scuole vicine alle famiglie» a dirlo è l’amministrazione comunale che prosegue nel proprio bilancio di fine mandato.

«Per questo l’amministrazione – prosegue la nota – in stretto contatto con l’Istituto Comprensivo ha monitorato e portato avanti nuove proposte nei plessi del territorio con modifiche agli orari scolastici e nuovi servizi per valorizzare le scuole stesse. Un’offerta formativa così ricca non sarebbe possibile senza l’apporto determinante dei docenti sempre pronti, con competenza e passione, a cogliere nuove sfide e a mettersi in gioco per valorizzare al meglio le capacità individuali e di gruppo. E’ il risultato di un gioco di squadra, che ha visto il Comune, l’Istituto Comprensivo e famiglie lavorare insieme, fianco a fianco, per una scuola pubblica, dinamica, inclusiva ed innovativa, un luogo in cui i ragazzi possano crescere con entusiasmo e motivazione».

«La scuola pubblica nel comune – conclude l’amministrazione – va dalla scuola dell’infanzia a quello delle scuole secondarie di primo grado. A favore degli alunni e delle loro famiglie nel tempo è stato espresso l’impegno comunale a supporto dell’attività educativa e con grande attenzione alle condizioni degli edifici che ospitano l’attività scolastica e parascolastica. Circa 120mila euro in 5 anni. Risorse che hanno supportato l’attività didattica specie nei settori più innovativi come l’uso dell’informatica, o riguardanti forme di linguaggio, di espressione come il teatro e alunni che necessitano sostegno oltreché il Progetto Continuità».

L’elenco dei progetti realizzati dall’Istituto Comprensivo di Capalbio con il supporto dell’amministrazione:

Anno 2014:

1) Progetti didattici presentati dall’Istituto” (assistenza mensa e inglese per le classi delle scuole primarie del Comune di Capalbio);

2)Contributo scuole elementari” (per alunni in condizioni di difficoltà);

3)Spese di gestione ordinaria Istituto Scolastico Comprensivo di Capalbio – Trasferimento Fondi”;

4)Contributi a sostegno attività scolastiche integrative” (affiancamento disabile) – ;

5)Convenzione scuola per assistenza scolastica “;

6) Alla Cooperativa “il Giocomatto” per i servizi presso la scuola primaria di Capalbio Scalo che necessitava della presenza di personale aggiuntivo a quello scolastico;

7) “PROLOCO” per servizi resi alla scuola;

8) progetto Sport Amico;

Anno 2015

1) Sport Amico;

2) “Progetti didattici presentati dall’istituto” ;

3) “Contributi a scuole elementari”;

4) “Contributi a sostegno attività scolastiche integrative “(affiancamento disabile );

5) “Progetti didattici presentati dall’istituto”;

6)”Contributi a scuole elementari” ;

7) “Contributi a sostegno attività scolastiche integrative “(affiancamento disabile );

8) “Contributi Istituto Comprensivo Capalbio per interventi in favore di alunni disagiati”;

9) “Convenzione scuole per assistenza scolastica” ;

10) “Spese di gestione ordinaria Istituto scolastico Comprensivo- trasferimento fondi” ;

11) Pro Loco per corso di ceramica a scuola;

Anno 2016

1) “Progetti didattici presentati dall’istituto”;

2) “Contributo scuole elementari” (per alunni in condizioni di difficoltà);

3) “Contributi a sostegno attività scolastiche integrative” (affiancamento disabile);;

4) Contributi gite scolastiche;

5) Sport Amico;

6) Proloco per corso di ceramica a scuola;

7) Circolo culturale la “torbiera” per corso d’inglese per le scuole primarie dell’Istituto Comprensivo di Capalbio;

8) “Spese di gestione ordinaria Istituto Scolastico Comprensivo di Capalbio – Trasferimento fondi”;

9) “Convenzione scuola per assistenza scolastica “;

10) “Contributi a sostegno attività scolastiche integrative” (affiancamento disabile);

Anno 2017

1) “Progetti didattici presentati dall’istituto”;

2) “Contributi a sostegno attività scolastiche integrative “(affiancamento disabile);

3) contributo per gite scolastiche;

4) sport amico;

5)Periodo ottobre-dicembre progetto assistenza ai disabili;

6)Periodo ottobre-dicembre progetto di lingua inglese scuole Primarie per un totale di 137 ore comprese le ore di progettazione;

7)Periodo ottobre-dicembre progetto Musica scuole Primarie;

8)il progetto buona scuola per l’acquisto dei p.c.;

9)progetto consiglio comunale dei ragazzi;

10) il progetto aiuto ragazzi in condizioni disagiate;

11) progetto sportello d’ascolto;

Anno 2018

1)Il Progetto assistenza disabili per un totale di 150 ore;

2)Progetto di Lingua inglese Scuole Primarie per un totale di 340 ore comprese le ore di progettazione;

3) Progetto Teatro (Scuole primarie: Capalbio Capoluogo, Borgo Carige, Capalbio Scalo);

4) Il Progetto buona scuola per l’acquisto dei p.c.;

5) Il Progetto assistenza disabili per un totale di 80 ore che prevede la presenza di personale esterno ;

6) Progetto di Lingua inglese Scuole Primarie per un totale di 197 ore comprese le ore di progettazione;

7) Progetto Potenziamento Lingua Inglese Scuola Secondaria di primo grado Classi IIIA e IIIB per un totale di 22 ore;

8) Progetto Musica Scuole Primarie (Capalbio Capoluogo, Borgo Carige, Capalbio Scalo);

9) Il Progetto “Laboratori del Tempo Presente”;

10) Il Progetto accoglienza: finalizzato all’accoglienza dei bambini anticipatari della scuola dell’infanzia di Capalbio Capoluogo;

11) sport amico;

12 uscite didattiche;

Per il 2019 la Giunta Comunale ha fornito gli indirizzi agli uffici per il sostegno ai progetti indicati dalla Scuola e dal Consiglio Scolastico.