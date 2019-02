Amministrative2019, a lavoro per formare la lista. Riunione di “Un Comune per tutti”

SANTA FIORA – Primo impegno stasera per il Comitato elettorale della Lista Un Comune per Tutti, che nella sede di via Marconi alle 21, eleggerà il proprio presidente. Questo avrà il compito di formare una lista per le prossime elezioni comunali.

Il neocomitato è sostenuto già dal gruppo di opposizione che in questi anni è stato rappresentato da Riccardo Ciaffarafà, Giacomo Albertini e Paolo Vichi e da tutte quelle persone «che hanno condiviso un percorso di opposizione e alternativa concreta allo strapotere e al mal governo del Pd proprio a Santa Fiora – si legge nella nota del Comitato – e che pensano sia ora di cambiare pagina. I cittadini sono invitati a partecipare per eleggerne il presidente.