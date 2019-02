Verso le primarie: si vota il 3 marzo. Ecco i nomi della lista Giachetti. «Siamo riformisti»

GROSSETO – Sono quattro i delegati all’assemblea nazionale che il prossimo tre marzo saranno eletti, durante le primarie del Partito democratico, per rappresentare la provincia di Grosseto. Oggi, nella sede della federazione provinciale in via Svizzera, sono stati presentati i quattro candidati della lista legata alla corsa da segretario di Roberto Giachetti, che tra un paio di settimane sfiderà i compagni di partito Nicola Zingaretti e Maurizio Martina.

A guidare la lista Giachetti, che come vuole lo statuto del partito avrà parità di genere, c’è Gesuè Ariganello, attuale segretario provinciale del Pd. Con lui anche Francesca Scopelliti, Tommaso Emiliani e Gisella Ginanneschi.

«Questa è una lista – ha spiegato Marco Di Giacopo, che ha presentato i candidati alla stampa – pensata per rappresentare al meglio il nostro territorio provinciale puntando anche su capacità e competenza».

«Noi siamo riformisti – ha detto Ariganello – e vogliamo essere il motore del nostro partito. In queste settimane, durante il congresso, sono tanti i giovani che hanno voluto partecipare e che si sono avvicinati alla nostra rea politica e sono sicuro che anche dopo il 3 marzo saranno insieme a noi a lavorare per dare sempre più spazio alla proposta riformista all’interno del Pd».

Il progetto politico di Giachetti punta sul riformismo. «Questa proposta – ha detto Tommaso Emiliani, tra i candidati più giovani in corsa – restituisce dignità al partito perché ha al suo interno la capacità di progettare il futuro attraverso quelle riforme di cui l’Italia ha bisogno». Per Francesca Scopelliti sarà importante che i cittadini vadano a votare. «Partecipare alle primarie è importante perché al di là dell’appartenenza politica al Pd o meno, è fondamentale che in un paese democratico ci sia una forza di opposizione in grado di rappresentare un’alternativa al Governo». A parlare dei temi del lavoro, Gisella Ginanneschi. «Quota 100 e reddito di cittadinanza produrranno effetti negativi, lo vedremo, è solo una questione di tempo».