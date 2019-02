CIVITELLA PAGANICO – Un uomo è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio sulla Senese, all’altezza di Paganico, in direzione Siena. L’uomo ha perso il controllo del mezzo finendo contro il guard-rail. Nell’urto il conducente è rimasto ferito. Soccorso dal 118 è stato trasferito all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Nell’auto si trovava anche il cane un cane che è uscito illeso dall’auto. I Vigili del fuoco lo hanno estratto dall’auto e preso in consegna in attesa dell’arrivo dei parenti sul luogo dell’incidente. Il traffico non è stato bloccato visto che la corsia di sorpasso è rimasta libera. Sul posto anche la Polizia stradale per i rilievi e per stabilire la dinamica dell’incidente.