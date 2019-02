Rifiuti, il sindaco all’assemblea di Ato: «Nessun aumento della Tari, risultato di un grande lavoro»

CAPALBIO – «Nessun aumento per il 2019 rispetto al 2018 delle tariffe per la contribuenza Tari del comune di Capalbio» ad annunciarlo il sindaco, Luigi Bellumori, che ha partecipato all’assemblea di Ato Toscana sud che si è tenuta a Siena.

«Tra i vari punti all’ordine del giorno – spiega Bellumori – c’era il Corrispettivo di Ambito 2019 e ripartizione a base comunale per i comuni dell’Ato Toscana Sud. Votata la proposta di delibera. Nessun aumento per il 2019 rispetto al 2018 delle tariffe per la contribuenza Tari del comune di Capalbio».

«Un risultato – conclude Bellumori – ottenuto con un grande lavoro svolto con la collaborazione del Direttore Ato e i responsabili operativi di Sei Toscana e, a livello locale, dell’attenzionamento posto dall’assessorato nella redazione del Pef 2019, già approvato dal Consiglio Comunale con direttive vincolanti proprio nel senso che nessun aumento avrebbe dovuto interessare le varie tipologie di tariffa».