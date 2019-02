La Maremma protagonista a Firenze per TourismA per promuovere archeologia e turismo culturale

FIRENZE – Le azioni dell’ambito turistico Maremma Toscana – Area Nord cominciano a diventare concrete attraverso la partecipazione alle prime fiere di promozione del territorio. Nello specifico, gli otto comuni che costituiscono l’ambito turistico, insieme al Parco Nazionale delle Colline Metallifere saranno presenti con uno stand a “TourismA” che si svolgerà a Firenze al Palazzo dei Congressi dal 22 al 24 Febbraio; in questa occasione sarà presentato il ricco programma delle proposte didattiche e visite per le scuole e per i gruppi, realizzate e proposte dai musei presenti sul territorio.

TourismA è una manifestazione di tre giorni ospitata negli spazi prestigiosi del centralissimo palazzo dei Congressi di Firenze: è un momento di esposizione, divulgazione e confronto di tutte le iniziative legate alla comunicazione del mondo antico e alla valorizzazione delle sue testimonianze. TourismA è rivolto a tutte le realtà culturali ed economiche attive nel settore archeologico – artistico – monumentale: istituzioni di ricerca pubbliche e private, parchi, musei, enti di promozione, operatori turistici, categorie professionali.

“Dalla preistoria agli Etruschi, dal Medioevo all’epoca moderna e contemporanea, il nord della Maremma offre una varietà di possibili visite e attività, anche grazie ai numerosi musei e ai centri visita presenti in ogni comune, che fanno parte della più ampia Rete dei musei di Maremma – affermano i sindaci degli otto Comuni membri -. La presenza di importantissimi giacimenti minerari e di fenomeni geotermici unici, che hanno fortemente caratterizzato le dinamiche insediative e il paesaggio dall’età del rame ai giorni nostri, è valorizzata attraverso il Parco Nazionale delle Colline Metallifere, Tuscan Mining UNESCO Global Geopark. E’ per questo motivo che abbiamo deciso di partecipare come Ambito a questa importante manifestazione sul tema archeologia e turismo culturale, consapevoli che il nostro territorio rappresenti una eccellenza da promuovere e valorizzare”.

L’attività dell’ambito sta entrando nel vivo anche per quanto riguarda altri temi, infatti nella giornata di lunedì 18 all’Azienda Rocca di Montemassi si è tenuto un incontro con gli operatori economici del territorio e lunedì 25 il Comune di Follonica ospiterà un incontro con gli operatori del wedding, altro prodotto turistico, insieme al turismo sportivo ed all’enogastronomia, su cui gli otto comuni hanno deciso di puntare in maniera decisa.

Incontri e non solo: le azioni di promozione di ambito si stanno traducendo anche in un progetto di grafica ed una linea editoriale coordinate per la produzione di materiale informativo comune per gli uffici turistici per la prossima stagione, con l’obiettivo di attrarre crescenti flussi di turisti italiani e conquistare nuovi mercati internazionali, puntando alla crescita e alla valorizzazione di target legati al turismo balneare e amante di arte, cultura, natura e tradizioni.