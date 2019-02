IlGiunco.net festeggia quota 10k: e da oggi le news sono anche su Instagram

GROSSETO – Da oggi le news de IlGiunco.net potranno essere lette anche su Instagram. Proprio in questi giorni il quotidiano della Maremma ha appena festeggiato il raggiungimento di diecimila followers, un traguardo importante che ha convinto la redazione a utilizzare anche questo canale per informare i suoi lettori.

Naturalmente sul profilo Instagram IlGiunco.net continuerà a raccontare la Maremma con le foto più belle della nostra terra, ma da oggi nelle “stories” i followers potranno anche leggere le news più importanti del quotidiano: la cronaca, le curiosità, la notizia del giorno.

«Per noi che siamo nativi digitali – spiega il direttore de IlGiunco.net Daniele Reali – è essenziale investire ed essere presente in tutti i social più diffusi. Instagram è naturalmente uno di quelli che sta crescendo di più e per questo abbiamo deciso di ampliare i nostri canali di diffusione delle notizie integrando anche le “stories” di Instagram».

