Ecco il corso di formazione gratuito per chi vuole lavorare in bar e ristoranti

GROSSETO – Prosegue l’opera di formazione di Cescot, agenzia formativa di Confesercenti. È infatti possibile iscriversi al corso gratuito di Food & beverage, pensato per coloro che vogliono lavorare nei bar e nei ristoranti. Il corso è promosso, oltre che da Cescot, dalla Regione Toscana.

L’obiettivo è formare una professionalità che abbia le competenze per lavorare in sala ed al bar all’interno delle strutture del settore turistico con conoscenze relative alla preparazione di aperitivi e cocktail, accoglienza e comunicazione con il cliente, anche in inglese, e che conosca le normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e igiene degli alimenti.

Il corso, che ha una durata complessiva di 376 ore (188 ore sono di stage), è rivolto a dieci maggiorenni disoccupati, inoccupati oppure inattivi iscritti al centro per l’impiego; i cittadini non comunitari devono avere permesso di soggiorno valido per il lavoro.

Al termine del corso è previsto il rilascio di un certificato di competenze riconosciuto dalla Regione Toscana.

Le iscrizioni si chiudono il 7 marzo alle ore 13.

Per informazioni ed iscrizioni potete contattare la segreteria di Cescot Formazione, via dei Barberi 108, fabbricato 6 scala b, Grosseto, tel 0564.438803-09, info@cescot.grosseto.it, http://www.cescot-formazione.it