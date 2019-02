Contributi dallo Stato per strade e scuole: il Comune ci aggiusterà la strada di Selva nera

CAPALBIO – Il Ministero dell’Interno ha assegnato 50 mila euro al comune di Capalbio per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. Il contributo, secondo quanto deciso dalla commissione urbanistica, verrà utilizzato per la messa in sicurezza e sistemazione della strada comunale di Selva Nera.

Con il contributo il Comune potrà finanziare il lavoro, a condizione che: inizi l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019.

I contributi sono erogati dal Ministero dell’interno all’ente: per il 50 per cento previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio; per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo sarà revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2019.