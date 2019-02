Sostegno alle famiglie: al via i laboratori per i bambini che vivono in condizioni di disagio

MARINA DI GROSSETO – «Marina di Grosseto pronta a ospitare gli incontri di “Crescere insieme. Occasione per grandi e piccini”, un’iniziativa nata con lo scopo di contrastare il disagio e la povertà educativa nella prima infanzia e rivolta ai bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi e i loro genitori» a farlo sapere una nota del Comune.

«Primo appuntamento di febbraio – illustra la nota – è domani (mercoledì 20) alle 16 con “Un tutto nelle storie”, storie narrate per grandi e piccoli. Tutti i laboratori sono gratuiti e si svolgeranno con cadenza settimanale al nido d’infanzia “Il delfino” dalle 16 alle 18. Il progetto, che è stato inaugurato a gennaio e realizzato dalla Cooperativa Giocolare, con il sostegno del Comune di Grosseto e del consorzio Co&So, fa parte del “Family Hub – Mondi per crescere”: un’iniziativa volta a sostenere le famiglie più fragili e vulnerabili, sia italiane che straniere, e migliorare il benessere delle comunità locali».

Il Familyhub. Per rispondere ai bisogni delle famiglie, il Family Hub mette in atto una serie di azioni che vanno dall’apertura di presidi informativi e di orientamento ai servizi, all’offerta di risposte flessibili ai bisogni espressi dalle famiglie, anche attraverso nuove strategie per sostenere le capacità economiche delle famiglie in difficoltà. Tra le iniziative portate avanti dal Family Hub lo sportello d’ascolto diffuso, attivo tutti i martedì al Polo Arcobaleno dalle 13 alle 15 per garantire orientamento ai servizi per la prima infanzia e sostegno alla genitorialità. Da marzo a maggio, inoltre, tutti i giovedì alle 16 si terranno i laboratori creativi con i professionisti della Cooperativa Giocolare, rivolti ai bambini tra i 2 e i 6 anni e i loro genitori.

Calendario degli appuntamenti a Marina di Grosseto

mercoledì 20 febbraio “Un tuffo nelle storie”

Storie narrate per grandi e piccoli

mercoledì 27 febbraio “Insieme con gusto”

Laboratori di cucina per piccoli chef

mercoledì 13 marzo “Manipoliamo la natura”

Laboratori creativi con materiali naturali

mercoledì 20 marzo “I colori della natura”

Laboratori di pittura con colori naturali

mercoledì 27 marzo “Il corpo”

Laboratori di parola e massaggio infantile ed esperienze di movimento

mercoledì 10 aprile “Il corpo”

Laboratori di parola e massaggio infantile ed esperienze di movimento

Per informazioni: familyhub.grosseto@giocolare.net / tel. 3280521535.