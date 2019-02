Sfida secca di Coppa per gli Under 19 dell’Atlante Grosseto: alla Bombonera c’è la Massese

GROSSETO – Delicata sfida secca di Coppa Italia per i giovani Under 19 dell’Atlante Grosseto allenati da mister Alex Gonzalez contro la Massese. Dopo essere riusciti a quattro giornate dalla fine della fase regolare ad insediarsi al comando del girone toscano dopo un lungo inseguimento, i biancorossi sono chiamati ad un altro match che permetterà alla vincente, dopo eventuali supplementari di 5’ o tre rigori in caso di parità, di incontrare l’altra vincente del confronto fra le due squadre astigiane (la squadra ospitante verrà sorteggiata). La vincitrice accederà alla Final Eight che quest’anno verrà disputata in terra romagnola.



La società con il presidente Iacopo Tonelli attende sugli spalti una cornice di tifosi adeguata a sostenere i nostri ragazzi che è la prima volta che raggiungono un traguardo così importante.

Arbitro Rossini e cronometrista Scifo, entrambi di Firenze. Il fischio d’inizio è domani mercoledi 20 alle ore 21,15 alla Bombonera.