Sconfitte le formazioni giovanili del Circolo Pattinatori, i piccoli crescono al raduno di Follonica

GROSSETO – Weekend amaro per le formazioni giovanili del Circolo Pattinatori, che non riescono a coniugare impegno e risultato utile. Alla formazione Under 17 del Circolo Pattinatori Grosseto non è bastata una grande prestazione per portare a casa un risultato positivo dalla supersfida dell’Alberino contro il Follonica A campione d’Italia, vittorioso per 8-0. Il confronto è stato però più equilibrato di quanto si potesse pensare alla vigilia. Dopo essersi trovati sul 2-0 dopo appena cinque minuti grazie alle reti di Maldini (al 2’29) e di Cabiddu (5’09), a tre minuti dalla fine gli azzurri di Federico Pagnini erano avanti solo 5-0, dopo aver sofferto la compattezza dei grossetani. Unica nota stonata l’espulsione di Leonardo Ciupi, che costringerà il Grosseto a fare a meno di una delle pedine importanti per lo spareggio playoff.

CIELOVERDE: Bruni; Blu Burroni, Leonardo Ciupi, Bigliazzi, Alfieri, Rossi, Cardi, Tognarini. All. Marco Ciupi.

FOLLONICA A: Fillini, Grossi; Biasetti, Rondelli (2), Cabiddu (4), Fabiani, Maldini (2), Edoardo Mariotti, Jacopo Mariotti. All. Federico Pagnini.

ARBITRO: Daniele Moretti.

NOTE: espulsi Leonardo Ciupi e Mirko Rondelli.

Undicesima sconfitta stagionale la giovanissima formazione Under 15 del Circolo Pattinatori Cieloverde, sconfitta sulla pista amica di via Leoncavallo dal Sarzana (11-2). I liguri, che grazie al turno di riposo dei Puma’s Viareggio sono balzati in testa alla classifica con 26 punti, non hanno lasciato scampo a Dario Casini e compagni, sotto 5-0 alla fine del primo tempo. A 56 secondi dall’inizio della ripresa Valerio Gemignani ha segnato la prima rete biancorossa, poi Sarzana è andata a bersaglio altre sei volte, prima del centro di Tommaso Giusti a 27’59.

CIELOVERDE: Masetti, Peruzzi Squarcia; Giusti (1), Casini, Gemignani (1), Cardi, Lumi Burroni, Tognarini. All. Marco Zanobi.

SARZANA: Andreoni, Vivoli; Zannoni, Danesi (1), Dentelli, Navalesi (2), Angeletti (7), Baldocchi (1). All. Carlos Sturla.

ARBITRO: Pier Paolo Montomoli.

Da registrare inoltre un raduno per atleti in erba. Il Circolo Pattinatori Grosseto Simply ha partecipato con due squadre, Bianchi e Rossi, al primo raduno federale di minihockey che si è svolto a Follonica, con la partecipazione di altre due società, Forte dei Marmi e Follonica Hockey. I piccoli biancorossi hanno effettuato partite di 10 minuti in un torneo all’italiana. Grande soddisfazione è stata espressa dai genitori che hanno apprezzato il buon lavoro svolto dai mister Luigi Brunelli, Emilio Minchella e Lorenzo Camisoli. Prossimo appuntamento nel mese di marzo. Questi i nove rappresentanti del Cp Grosseto: Leonardo Boni, Andrea Conti, Daniel Francis Casali (ha fatto il portiere per entrambe le selezioni), Mirko Pucillo, Alessio Tonini, Leonardo Giuliano, Francesco Fralassi, Sirio Michele Montero, Elio Andrea Montero.