GROSSETO – Visita nella redazione de IlGiunco.net per la neoletta Miss Carnevale Sara Maione e per il presidente del rione Senzuno Michele Nannini, che in diretta Facebook hanno parlato di questo importante traguardo raggiunto. Sara ha conquistato la fascia più ambita tra le reginette degli otto rioni della città del Golfo e nelle prossime due domenica sfilerà per le vie di Follonica da Miss Carnevale 2019.