La Marsiliana ferma la Torbiera: Senzuno più vicino. Massa Valpiana in fuga a più otto

GROSSETO – Cambia ancora l’inerzia nel campionato Elite Uisp. Merito della New Team Marsiliana, che impone un fragoroso stop (3-0) alla capolista Torbiera. Resta primo il team capalbiese, ma vede ridursi a due le lunghezze di vantaggio sul Senzuno. Dopo un periodo di leggero appannamento i campioni in carica giganteggiano a Torniella, battendo 3-0 il team arancionero. Senzuno secondo a -2, ma con due partite in meno rispetto alla capolista che è quindi più che mai a rischio. Bene il Gavorrano, che centra un netto successo, 4-0 sul Prata, in una stagione fin qui insolitamente anonima. L’unico pareggio, in bianco, è quello tra Venturina e Disperata.

Non sembra davvero esserci storia, invece, in Eccellenza, dove il Massa Valpiana pur non brillando supera di misura l’Atletico Grosseto. Basta una rete alla capolista per volare a +8 sul Boccheggiano, sorpreso in casa da un ottimo Magliano: considerando che la battistrada ha anche una partita in meno rispetto all’inseguitrice il campionato sembra ormai chiuso. Bene il Chiusdino, pokerissimo sul campo della cenerentola Granducato del Sasso. Completano il quadro i pareggi tra Alberese e Campagnatico e Ribolla e Seggiano.

Elite

Tredicesima giornata

Torniella-Senzuno 0-3

New Team-Torbiera 3-0

Gavorrano-Prata 4-0

Venturina-Disperata 0-0

Classifica

Torbiera 24

Damoka Senzuno 22 **

Disperata 19

Algida Benini Venturina 17

Polverosa 16

Torniella 14 **

New Team Marsiliana 14*

Pizzeria Ballerini Gavorrano 13 *

Prata 11

Eccellenza

Quindicesima giornata

Granducato-Chiusdino 1-5

Boccheggiano-Magliano 0-1

Massa Valpiana-Atletico Grosseto 1-0

Ribolla-Seggiano 0-0

Alberese-Campagnatico 2-2

Riposava: Sant’Angelo

Classifica

Massa Valpiana 34 *

Boccheggiano 26

Montemerano 24 *

Chiusdino 21 *

Paganico 19

Seggiano 19 **

Magliano 18

Sant’Angelo 17 *

Campagnatico 15 *

Alberese 15 **

Atletico Grosseto 14

Ribolla 9 *

Granducato del Sasso 1

*Una partita in meno

** Due partite in meno