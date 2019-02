ORBETELLO – Le fiamme sono divampate in pochi minuti, all’interno di un esercizio commerciale ad Orbetello. L’incendio ha interessato un centro estetico in via Mura di Levante. La proprietaria aveva lavorato sino a poco prima, con un paio di appuntamenti, poi era uscita per delle commissioni, solo pochi minuti. Ma le fiamme si sono sviluppate in pochissimo tempo. Sono stati i Vigili del fuoco a spegnere il rogo e mettere in sicurezza il negozio.

