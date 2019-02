Illuminazione pubblica: il Comune potenzia gli impianti sul territorio

MAGLIANO IN TOSCANA – “Un territorio più illuminato è un territorio più sicuro e quello di Magliano lo sarà sempre di più”. Lo annuncia il sindaco Diego Cinelli dopo l’accenssione dei primi lampioni che testimoniano il potenziamento dell’illuminazione sul territorio. Si tratta di quella posta al fianco della scalinata di Cupi e di una della strade situate al di fuori del centro storico di Pereta, cui seguirà quella del paese di Magliano che va dalla strada provinciale Amiatina, la via di accesso al capoluogo, fino al Consorzio Agrario.

“Si tratta – sostiene il sindaco- di richieste che i cittadini ci avevano avanzato in campagna elettorale e su cui ci eravamo impegnati. Possiamo dire oggi che le promesse sono state mantenute”. La soddisfazione di Cinelli, però, non riguarda solo il lavoro, ma anche la tempistica. “Avevamo programmato di realizzare queste opere tra la fine di marzo e l’inizio di aprile – spiega il primo cittadino – ed invece posso annunciare con certezza che per fine marzo il potenziamento dell’illuminazione sarà completo, compreso quello di Magliano”. L’investimento finale è di 38mila euro.

“Che provengono – ricorda Cinelli- dalla quota extra canone della società Citelum che si occupa della gestione della rete elettrica comunale”. Il lavoro di investimento sull’illuminazione pubblica, progettato con la stessa società, non finisce però qui. “Siamo in fase di studio – conferma il sindaco- per potenziare ulteriormente l’illuminazione sul territorio, mentre abbiamo già disposto la messa a norma dei quadri elettrici che non sono più conformi alla legge”. Interventi sull’illuminazione, dunque, richiesti dai cittadini, ma su cui l’amministrazione ha un obiettivo ben preciso. “Illuminare vuol dire garantire un maggior decoro ai nostri borghi – spiega il Sindaco- ma anche una maggior sicurezza ai residenti ed a chi frequenta il nostro territorio. Per questo siamo soddisfatti di essere riusciti a raggiungere questo primo obiettivo in tempi decisamente rapidi”.