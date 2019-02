Il Follonica crolla nel finale, ko in casa con il Breganze

FOLLONICA – Brutta sconfitta per l’Impredil Follonica, che avanti con il Breganze a un minuto e mezzo dalla fine, subisce due gol e si arrende 3-2.

La partita è scorbutica, il Follonica attacca ma il Breganze risponde colpo su colpo. Così è necessario attendere il 19′ perché il risultato si sblocchi: segna Mario Rodriguez, 1-0 è il risultato del’intervallo.

Estremo equilibrio anche nella ripresa, con i biancazzurri che provano a controllare, reduci anche dalla faticaccia in Eurolega. Ma al 10′ Cocco trova lo spiraglio giusto per riportare in parità gli ospiti.

Botta e riposta tra le due squadre che continua ad attaccare, quando Marco Pagnini trova il 2-1 mancano 139 secondi alla fine e il più sembra fatto. Invece succede l’imponderabile, a 1:32 dalla fine il solito Cocco pareggia, poi a due secondi dal termine il tiro diretto di Abat chiude i conti.