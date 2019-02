I numeri del Gavorrano post Trestina: stadio sempre più fortino e undici vittorie di misura

BAGNO DI GAVORRANO – Lo stadio Malservisi-Matteini è tornato ad essere, da due mesi a questa parte, un fortino difficile da espugnare.

Dal 26 dicembre scorso l’Us Gavorrano ha vinto cinque delle sei ultime gare casalinghe a disposizione, arrendendosi solo ad un “tiro della domenica” dell’ex Malotti contro il Tuttocuoio. Nell’impianto di via Morandi a Bagno si sono arrese recentemente corazzate del calibro di Ghivizzano, Seravezza e Ponsacco, compagini in piena lotta per il salto diretto in serie C e questo la dice lunga sulla crescita di Conti e compagni negli ultimi mesi. Dei 43 punti messi insieme, 25 stati conquistati davanti al pubblico amico, con 7 vittorie e quattro pareggi.



I rossoblù, che hanno collezionato la bellezza di 25 punti nelle ultime dodici sfide, dopo lo stop infrasettimanale sono ritornati alla vittoria contro il Trestina, la settima casalinga, per 1-0, un risultato uscito ben undici volte nelle gare del Gavorrano. La porta difesa da Daniel Salvalaggio (che insieme a Bruni vanta il maggior numero di presenze, 27) è rimasta inviolata per la tredicesima volta e questo permette ai ragazzi di Marco Cacitti di confermarsi, con le 22 reti subite, come la terza retroguardia della serie D, alle spalle di Pianese (17) e Ponsacco (20).

Con il secondo rigore trasformato nel corso della stagione, capitan Conti sale a tre reti e aggancia nella classifica di squadra Costanzo e Lamioni. Gomes (6) e Jukic (4) sono i realizzatori migliori. Un’ultima curiosità: il Gavorrano in questa stagione ha per il momento fatto il pieno (6 punti) con San Gimignano e Trestina.