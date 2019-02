Federcaccia rinnova gli organismi: soci chiamati a raccolta in assemblea. Ecco quando

GROSSETO – Il 25 febbraio la sede di Federcaccia, in viale Europa, ospiterà l’assemblea generale ordinaria dei soci della sezione comunale di Grosseto a partire dalle 20 per rinnovare gli organismi dirigenti dell’associazione.

«L’assemblea – chiarisce Federcaccia in una nota – è stata indetta per l’elezione componenti del consiglio direttivo e del revisore unico dei conti e per l’elezione dei delegati dell’assemblea provinciale».

«Ricordiamo a tutti i soci – conclude la nota – che il seggio elettorale sarà aperto all’assemblea generale e il 26 febbraio dalle 9 alle 12, nella sede sociale».