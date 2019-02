Ex Colonie, nuovo gestore: «Offerta di oltre 120mila euro»

ORBETELLO – «Affidata per 122mila e 159 euro la gestione dello stabilimento Ex Colonie di Giannella» l’annuncio arriva dall’assessore al patrimonio Stefano Covitto, che esprime soddisfazione per aver garantito l’apertura della struttura per la prossima stagione estiva.

«La gestione è stata affidata alla società romana Opera srl – spiega Covitto – siamo molto soddisfatti per aver centrato due obiettivi: abbiamo messo in condizione l’operatore di aprire per l’inizio della stagione e abbiamo valorizzato la struttura dal punto di vista patrimoniale».

L’affidamento, per il momento, è stato dato in via provvisoria: «Sono in corso gli accertamenti di legge – chiarisce l’assessore – entro 15 giorni auspichiamo di procedere all’aggiudicazione definitiva che scadrà il 31 ottobre. Per quanto ci riguarda, ci rimetteremo subito al lavoro per garantire continuità alla gestione dello stabilimento, con l’elaborazione di un bando per l’affidamento a lungo termine».

«Il risultato – conclude Covitto – conferma la correttezza del percorso intrapreso all’amministrazione, volto anche a offrire un servizio adeguato alla cittadinanza. Entro una decina di giorni, poi, definiremo il destino dello stabilimento Florida, inserito nel piano delle alienazioni. Lo scorso anno arenile e parcheggio erano stati dati in affidamento, adesso stiamo valutando come procedere in vista dell’estate».