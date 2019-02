Esordio in grande al campionato regionale per le ginnaste della Polisportiva Barbanella Uno

MONTEVARCHI – Ottimo debutto per le atlete della Polisportiva Barbanella Uno alla prima prova del campionato regionale Silver di Federazione di Prima Divisione e Eccellenza a Montevarchi, ovvero i due livelli più alti nel campionato silver.



Le ginnaste della Polisportiva, nonostante un po’ di emozione di troppo, hanno ottenuto piazzamenti importanti. Nell’Eccellenza 3 attrezzi, categoria Junior 3, Eleonora Rossi ha meritatamente conquistato il primo gradino del podio nella classifica assoluta. Da segnalare l’ottimo punteggio conseguito alla trave: 12,00 su un valore di partenza di 12,80 per cui e’ stata penalizzata pochissimo, nonostante le tante difficoltà tecniche presentate. Secondo posto per Martina Pecci sempre nell’Eccellenza 3 attrezzi categoria Senior 1: un bellissimo piazzamento per questa atleta all’esordio in questa categoria.



Nonostante una prestazione precisa a tutti gli attrezzi, nell’Eccellenza senior 2, Azzurra Terminali si è dovuta accontentare del 4° posto assoluto. Nella Prima Divisione categoria Junior 3, terzo posto assoluto per Alessia Marcelli nonostante una caduta alla trave. Sempre nella Prima Divisione categoria Allieve, esordio da applausi per Naike Venturi, 11 anni, alla sua prima esperienza in questo campionato che prevede esercizi a tutti 4 gli attrezzi della ginnastica artistica: trave alta, volteggio a mt 1,20, parallele asimmetriche e corpo libero. Un bel sesto posto finale in una categoria dove il livello tecnico delle avversarie è stato molto alto.



La stagione agonistica è entrata nel pieno del suo svolgimento, con le ginnaste allenate da Claudia Salvadore impegnate quasi ogni settimana nei vari campionati individuali e a squadra di federazione e Uisp. Domenica prossima le compagne di squadra più giovani del team grossetano saranno impegnate a Livorno nei campionati individuali silver di federazione di Seconda e Terza Divisione.