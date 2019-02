Calcio a 7: Il Veliero rallenta e ne approfitta La Stecca, Panetteria Maremma avanti tutta

GROSSETO – Il decimo turno del campionato di calcio 7 over 35 Csen vede La Stecca ed il Napoli Maremma accorcia le distanze sulla capolista: il Ristorante Il Veliero infatti, primo con 21 punti, è stato costretto al pari dai Veterani Sportivi in un 2-2 emozionante dove a Wongher, doppietta, hanno risposto Savelli e Penco.

Tre punti importanti invece per La Stecca, vittoria 4-2 sul fanalino di coda Panificio Arzilli. Vince anche il Napoli Maremma che sale a quota 19, superando i Veterani, grazie alla goleada rifilata al Finanzia e Friends (7-3) dove Mauro ha segnato tre reti risultando imprendibile per la difesa avversaria. Succcesso di spicco anche per la Panetteria Maremma sul bar Porta Vecchia con Cinelli (tripletta) che ha rilanciato le quotazioni dei panettieri.

La classifica: Ristorante Il Veliero 21, La Stecca 20, Napoli Maremma 19, Veterani Sportivi 17, Bar Porta Vecchia 12, Finanzia e Friends 11, Panetteria Maremma 10, Panificio Arzilli 3. La classifica marcatori: 14 Savelli (Veterani Sportivi), 14 reti Battistini (La Stecca), 13 D’Andrea (Napoli Maremma), 12 Zerbini S. (Bar Porta Vecchia).

1-6

BAR PORTA VECCHIA: Trilli, Contri, Becchi, Blanchi, Bagnoli, Carotenuto, Zerbini S., Silvestre, Salvafondi.

PANETTERIA MAREMMA: Allegro, Ciavattini, Cipriani, Gambelli, Cinelli, Siveri, Carducci, Seggiani, Borghi, Giochi.

Marcatori: Zerbini S.; 3 Cinelli, Carducci, Siveri, Seggiani.

2-2

RISTORANTE IL VELIERO: Podestà G., Bruni, Benocci, Wongher, Bonucci, Nannini, Fortunati, Monaci.

VETERANI SPORTIVI: Chiofalo, Spampani, Savelli, Magaddino, Nardi, Angeli, Penco, Grascelli, Corti.

Marcatori: 2 Wongher; Savelli, Penco.

2-4

PANIFICIO ARZILLI: Baiamonte, Condomiti, Di Lorenzo, Luci, Parricchi, Notaro, Lato, Narducci, Pastorelli.

LA STECCA: Ottaviani, Cuneo, Battistini, Borscia, Balducci, Falciani, Cantalino, Sacchini, Biagetti.

Marcatori: Narducci, Parricchi; 2 Battistini, Sacchini, Balducci.

3-7

FINANZIA E FRIENDS: Marzocchi, Orusei, Somma, Bettazzi, Di Marino, Niccolini, Ottobrino, Albertini, Acerra.

NAPOLI MAREMMA: Capasso, Latina, Falcone, Riso, Saccà, Casolaro, D’Andrea, Rotondo, Mauro, Martorelli,

Marcatori: 2 Acerra, Ottobrino; 3 Mauro, Falcone, Rotondo, D’Andrea, Casolaro.