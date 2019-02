Balducci è tornato, super Rispoli si inchina a Follonica

FOLLONICA – Serviva qualcosa di super per fermare l’incredibile serie di vittorie di Federico Rispoli. E super è sicuramente Mirco Balducci, che nonostante il periodo di forma del rivale argentarino si prende la rivincita e lo batte nel trofeo Valle a Follonica, quarta tappa del campionato d’inverno mountain bike Uisp.

Nel Golfo, al via della corsa, si sono presentati in 76, nella prova ben organizzata dal Free Bikers Pedale Follonichese in collaborazione con la lega ciclismo Uisp. il campione del Tondi Sport ha sfruttato al meglio un percorso molto tecnico, disegnando traiettorie perfette nei single track.

Al terzo posto la new entry Benedetto Fattoi, Soudal Leecougan Mtb Racing Team, che ha preceduto l’altro grande protagonista del circuito, ovvero Cristiano Taliani, New Bike 2008 Racing Team, e due sempre presenti come Alessio Brandini, Donkey Club Bike Sinalunga, e Diego Baccani, Free Bikers Pedale Follonichese. I vincitori di categoria sono stati Alla Vichynska, Free Bikers Pedale Follonichese (Donne), Fattoi (Elite), Antonio Tiralondo, Mbm Le Querce (M1), Rispoli (M2), Balducci (M3), Alessandro Costantini, Team Marathon Bike (M4), Brandini (M5), Silvio Rinaldini, Hi Mod Bike (M6), Vito De Nigris, Mbm Le Querce (M7), Samuele Bisconti, Tondi Sport (Allievi).