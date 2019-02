Auto si schianta contro un albero: incidente in paese

BAGNO DI GAVORRANO – Auto finisce contro un albero a Bagno di Gavorrano, in piazzaTogliatti. L’incidente, le cui cause sono ancora da accertare, è avvenuto questo pomeriggio. L’auto si trovava nel parcheggio quando all’improvviso è partita ed ha terminato la sua corsa poco dopo contro un albero. A bordo una persona anziana, che non avrebbe riportato ferite gravi. Il rumore provocato dall’impatto dell’auto contro la pianta, ha fatto accorrere in piazza tanti passanti, anche dal vicino ambulatorio del paese.