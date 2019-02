Aida, Bohème e Flauto magico: 34esima edizione per la Lirica in piazza

MASSA MARITTIMA – Sabato 3 agosto la Bohème di Giacomo Puccini, domenica 4 agosto Aida di Giuseppe Verdi e lunedì 5 agosto il Flauto Magico di Wolfang Amadeus Mozart. La 34 esima edizione di Lirica in Piazza a Massa Marittima, una delle rassegne operistiche ormai consolidate nel panorama nazionale, si preannuncia anche quest’anno un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati con un cartellone di grandi opere firmate da tre mostri sacri come Puccini, Verdi e Mozart.

La nota distintiva della manifestazione, che la rende unica, è data dal fatto che gli spettacoli si svolgono su un palcoscenico davvero speciale come il sagrato della duecentesca Cattedrale di San Cerbone, in piazza Garibaldi, cuore medievale della città. La rassegna da alcuni anni, inoltre, si contraddistingue per la sua proposta innovativa e originale che coniuga la tradizione dell’opera con l’utilizzo di tecnologie multimediali, di nuove scenografie, di effetti speciali di luci, realizzati appositamente per la rappresentazione in piazza. Le tre opere scelte dal direttore artistico Renzo Renzi per il 2019 rientrano sicuramente in questi canoni per garantire al pubblico delle serate di sicura suggestione.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Massa Marittima, prodotta da Europa Musica di Roma con l’Orchestra Sinfonica Europa Musica e il Coro Lirico Italiano. Info www.liricainpiazza.it Prevendite online su www.boxofficetoscana.it e in tutti i Punti Vendita Ticketone.