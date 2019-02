A 500 anni dalla morte il Magma celebra Leonardo Da Vinci. Nove iniziative da febbraio ad aprile

FOLLONICA – Il Museo Magma, in occasione dell’anno delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, dedica un ciclo di iniziative al grande maestro, che è stato anche inventore di macchine e dispositivi meccanici straordinari, che dopo la sua morte sono divenuti patrimonio comune della cultura tecnica.

Il progetto è a cura del Rotary Club di Follonica, in collaborazione con l’associazione RealGiallu di Follonica e prevede laboratori, una mostra e incontri quali occasioni di riflessione sul presente e sul futuro, con incontri di approfondimento sul concetto di macchina oggi, sulla natura della relazione tra l’uomo moderno e la macchina, in un percorso che inizia con l’uomo vitruviano e arriva alle smart cities.

La prima iniziativa è “Leonardo agli Uffizi. Trame celate e finti misteri”, presentata dal professor Antonio Natali, in programma per venerdì 22 febbraio nella Sala Fantasmi del Museo Magma. Le trame celate delle tavole legate al nome di Leonardo; l’Annunziazione, il Battesimo di Cristo e L’Incompiuta Adorazione dei Magi, custodite agli Uffizi, saranno oggetto di ragionamenti e analisi, cercando di dimostrare come i ‘misteri’ leonardeschi siano tali soltanto perché nessuno si è sforzato di interpretarli.

Ecco tutti gli altri appuntamenti del progetto:

1 marzo: “Dalla Natura alla robotica… e ritorno” a cura della professoressa Cecilia Laschi alla Sala Fantasmi del Museo Magma, ore 18

15 marzo: “Primi risultati delle indagini sul circuito murario medievale e rinascimentale di Piombino. Il confronto con i disegni di Leonardo raccolti nel codice II di Madrid”, uno studio a cura del professor Stefano Bertocci e l’architetto Matteo Bigongiari, alla sala convegni Bagnetti di Gavorrano ore 18.00

16 marzo: “Arte e dintorni – L’arte della tavola nel Rinascimento. A cena con Leonardo”, una cena a tema all’osteria Enogastronomica Marrini, ore 20.30. E’ gradita la prenotazione al 333.8932217.

22 marzo: “Incontri e dibattiti. Il lavoro e la quotidianità nel futuro delle macchine” Sala Leopoldina ore 17.30

29 marzo: “Incontri e dibattiti. Legonardo, un progetto giovane per un futuro giovane” ore 18, Sala Fantasmi Museo Magma

Dall’1 al 30 aprile: esposizione dei Robot Legonardo presso il museo Magma

6 aprile: Laboratorio Lego di robotica per gli allievi degli Istituti Superiori al Museo Magma

12 aprile: Casello Idraulico alle ore 10.30 Laboratori Lego di robotica per i bambini della scuola primaria e secondaria e alle ore 17.30 Laboratorio Lego di robotica aperto a tutti.