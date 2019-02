Turismo e geotermia: il Comune di Monterotondo Marittimo finanzia interventi di miglioramento dei percorsi nel Parco delle Biancane

MONTEROTONDO MARITTIMO – Termineranno la settimana prossima i lavori finanziati dal Comune di Monterotondo Marittimo, con un investimento di 20mila euro, per migliorare i percorsi all’interno del Parco delle Biancane (Foto: Fabio Sartori).

Si tratta di una serie di interventi di messa in sicurezza, di miglioramento estetico e funzionale, che vanno dalla sistemazione di gradini, alla sostituzione delle corde perimetrali che delimitano le aree all’accesso dei visitatori, fino ai lavori di regimazione delle acque piovane.

“Il futuro sviluppo turistico di Monterotondo Marittimo è legato al Parco delle Biancane e al suo patrimonio naturalistico – afferma il sindaco Giacomo Termine – è quindi nostro interesse avere una cura costante e continua di questo prezioso bene. Con la sistemazione dei percorsi, l’illuminazione e la nuova sentieristica, il Comune punta a valorizzare al massimo le potenzialità del parco. L’allestimento del museo della geologia ci consentirà di avere un altro straordinario elemento attrattivo. A novembre è stata fatta la gara europea e sono attualmente in corso i lavori. Il museo sorgerà megli spazi dell’ex centrale dei Lagoni Boraciferi, l’allestimento sarà di tipo scenico e interattivo per un viaggio virtuale al centro della terra, fatto di luci, materia e suoni.”

“In vista del costante aumento dei flussi turistici – prosegue il sindaco Giacomo Termine – il prossimo intervento importante ai fini della sicurezza, sarà la sistemazione della strada (un chilometro e mezzo circa), che dal campo sportivo arriva fino al parco delle Biancane, per la quale chiederemo il sostegno di Enel. È una via vecchia, ormai in disuso, che sarebbe importante rispristinare, con il taglio della sterpaglia, la potatura degli alberi e la sistemazione del fondo stradale, come via di servizio per il passaggio dei mezzi di lavoro e di emergenza.”