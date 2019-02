Sofferenza e pali, di misura la quindicesima vittoria del Circolo Pattinatori contro il Camaiore

GROSSETO – Il Circolo Pattinatori Grosseto Edilfox risolve solo nella ripresa la gara con la Rotellistica Camaiore finita 5-4 dopo cinquanta minuti sofferti. I biancorossi di Massimo Mariotti hanno conquistato la quindicesima vittoria della stagione (manca ormai un successo alla matematica leadership del girone D) al termine della gara più impegnativa dell’anno.

Per la prima volta nel corso del campionato Gemignani e compagni hanno chiuso il primo tempo in svantaggio, per 3-2. La corazzata grossetana è scesa in campo contratta e, dopo essere passata in vantaggio dopo appena 38 secondi con Gionata Vecoli, ha dovuto fare anche i conti con conclusioni sfortunate finite sul palo e con alcune punizioni di prima sbagliate, mentre il Camaiore ha sfruttato tutte le occasioni avute.

Nella ripresa, però, la “big red machine” ha rimesso le cose al posto, portandosi fino al 5-3 prima di essere riavvicinata minacciosamente dai padroni di casa, a segno sul ribaltamento di fronte dopo una punizione di prima fallita da Battaglia. I versiliesi si sono confermati quintetto di esperienza con ottimi giocatori, che vantano trascorsi in A1, come Crudeli (autore di una tripletta) e A2. Va detto che l’Edilfox si è presentato a Viareggio senza Gucci, Brunelli non è entrato per il solito problema al polso; Alessandro Saitta, Gemignani e Vecoli non sono al top della condizione per problemi vari. Prima della partenza, invece, è arrivato il forfait di Rosati. I maremmani hanno sofferto anche la pista piccola del “Petri” e il fondo in plastica, ma facendo leva sulla loro classe ed esperienza sono riusciti a portare a casa un meritato successo, che serve ad allungare la striscia di successi e fa ormai vedere il traguardo del primo posto in regular season.

CAMAIORE: Trasatti, Limena; Crudeli, Guidi, Lenci, Brocchini, Antonelli, Giorgi, Francesconi. All. Guidi.

EDILFOX GROSSETO: Michael Saitta, Bruni; Alessandro Saitta, Bardini, Vecoli, Lugli, Brunelli, Angeloni, Gemignani, Battaglia. All. Mariotti.

ARBITRO: Roberto Toti

RETI: nel p.t. 0’38 Vecoli, 1’22 e 7’18 Crudeli, 7’26 Gemignani, 12’21 Crudeli; nel s.t. 2’34 Ale Saitta, 10’29 Battaglia, 20’35 Gemignani, 23’01 Giorgi.

NOTE: espulsione temporanee (2′) per Lenci, Vecoli e Battaglia.

I risultati del 15° turno: Hockey Prato-Siena Hockey 3-5, Viareggio Hockey-Follonica A rinv., Follonica B-Maliseti 10-5, Carispezia Sarzana-Cgc Viareggio 7-9, Rotellistica Camaiore-Edilfox C.P. Grosseto 4-5.

La classifica: Edilfox Grosseto 45; H. Viareggio 34; Follonica A 29; Camaiore 27; Siena 25; Prato 18; Sarzana 13; Follonica B 12; Cgc Viareggio 10; Maliseti 3.