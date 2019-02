Pareggio esterno degli Allievi del Gavorrano sul Ponsacco, Pulcini in crescita

BAGNO DI GAVORRANO – Alti e bassi ma sempre tanto impegno per le formazioni giovanili del Gavorrano e del Real Follonica. Scoppiettante pareggio (3-3) per gli Allievi regionali del Gavorrano sul campo del Ponsacco, nella quinta giornata di ritorno. I ragazzi di Walter Trentini sono passati tre volte in vantaggio e tre volte sono stati raggiunti dalla coriacea formazione pisana. I rossoblù maremmani hanno confermato il loro buon periodo din forma tenendo bene testa ad un avversario quotato. Rimane il rimpianto di non essere riusciti a conservare il vantaggio acquisito. A segno per i maremmani Rubegni, Cordovani (reduce dalla prima convocazione in serie D) e Palmieri, quest’ultimo in gol dopo pochi minuti dall’ingresso in campo. Il Gavorrano sembra insomma aver preso la strada giusta per un finale di stagione ricco di soddisfazioni.



Cadono invece a Roselle i Giovanissimi provinciali, superati da una squadra ben messa in campo (3-0 il finale). I biancocelesti locali sono andati in gol con Mazzi alla mezz’ora del primo tempo, hanno raddoppiato al 30′ della ripresa con Carbone e hanno chiuso definitivamente i conti grazie ad una sfortunata autorete. Turno di riposo per i Giovanissimi regionali, mentre era fermo il torneo Allievi interprovinciali.

Gli Esordienti A 2006 hanno disputato due incontri in una settimana, giocando prima alla pari contro il Roselle e poi confrontandosi con un avversario superiore come la Virtus Maremma.

Il weekend (iniziato con il pareggio degli Juniores nazionali di Gianni Martini) a Bastia per 1-1, è stato completato da ben sei partite disputate dai Pulcini (nella foto), che confermano la vivacità del settore giovanile del Gavorrano Real Follonica.



Allievi regionali, Ponsacco-Gavorrano 3-3

PONSACCO: Lenzini, Monti, Politano (8′ st Milanesio), Maenza (12′ st Arzilli), Marconcini, Campani, Balla (19′ st Di Benedetto), Bianco, Terreni (8′ st Pedani), Santini, Dienz. A disposizione: De Lucia, Donati, Kertusha, Bertolini, Matteucci. All. Tolomei,

GAVORRANO: Barbanera, Adami (12′ st Capitani), Porciani, Avenoso, Cordovani, Curcio, Carrella (28′ st Chiodo), Haxhini, Gabrielli (22′ st Marchionni), Sili (19′ st Zanaboni), Rubegni (33′ st Palmieri). A disposizione: Cacialli, Toninelli. All. Walter Trentini.

ARBITRO: Francesco Bandini.

MARCATORI: 16′ Rubegni, 18′ Dienz, 46′ Cordovani, 78′ Pedani (rig.), 80′ Palmieri, 81′ Dienz.

NOTE: ammoniti Porciani, Rubegni, Maenza, Balla, Pedani.

Giovanissimi provinciali, Roselle-Gavorrano 3-0

ROSELLE: Acierno, Rossi, Petrarca (18′ st Carbone), Polizzotto, Pazzini, Berardini, Marrucci, Mazzi (18′ st Passaro), Galli, Nelli, Peralta Acosta. A disposizione: Sangiorgio, Gobbi, Rum.

GAVORRANO: Idele (1′ st Germano), Sacchelli (16′ st Santi), Fratila (25′ st Mignetti), Cecchetti, Stopponi, Andreoli (6′ st Tiralongo), Pierafresa (20′ st Campinoti), Amarildo, Felici (27′ st D’Argenzio), Arena, Frati (27′ st Desiderato).

MARCATORI: 29′ Mazzi, 30′ st Carbone, 36′ st autorete.