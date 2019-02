Lucia Morucci entra nella Lega e il Carroccio apre la sua sede a Grosseto

GROSSETO – La Presidente della Commissione Pari Opportunità provinciale, Lucia Morucci, già Coordinatrice provinciale del Movimento Nazionale per la Sovranità di Gianni Alemanno, ha aderito alla Lega – Salvini di Grosseto.

“Quella di tesserarmi nella Lega – dichiara Lucia Morucci – era una scelta ragionata già da tempo, che si concretizza oggi con l’iscrizione nel Movimento guidato a livello locale da Andrea Ulmi, dopo i dovuti passaggi con i principali esponenti del MNS: per natura i contenuti della formazione da cui provengo sono molto affini a quelli della Lega di Matteo Salvini, ed è con entusiasmo che ho richiesto l’adesione per potermi mettere a disposizione del Movimento leghista, in cui ritrovo oggi tanti amici di ieri, come l’On. Mario Lolini, figure di spessore con le quali ho sempre avuto convergenza di visioni.”

“Fa piacere vedere quanti uomini e donne si avvicinano alla Lega condividendo gli intenti e gli indirizzi del nostro leader Matteo Salvini” – aggiunge il Segretario provinciale Andrea Ulmi. “Nella nostra squadra c’è posto per coloro che hanno voglia di impegnarsi, con la consapevolezza che l’iscrizione con noi è un banco di prova di questo impegno, non un punto di approdo: è bello che donne come Lucia si mettano a disposizione, chiedendo se e come possono essere utili alla causa della Lega. Sono certo che le sue capacità potranno essere di stimolo e di supporto al nostro Movimento, la conosco da tempo e capisco che insieme a noi sia la sua collocazione naturale.”

“Oltre che allargare il numero dei nostri iscritti,” – conclude Andrea Di Meglio, Responsabile provinciale Organizzazione – ”la Lega si sta radicando nel territorio: a riprova di questo, venerdì 22 febbraio alle ore 17.30 taglieremo il nastro della nuova sede provinciale in Via Ferrucci 2/c a Grosseto, per poi raggiungere Follonica dove si terrà una cena degli iscritti in vista dell’importante tornata elettorale amministrativa della Città del Golfo. Avremo il piacere, oltre che ovviamente quella dell’amico Onorevole Mario Lolini, della presenza tra noi del nostro Commissario Nazionale, il Sindaco di Cascina Susanna Ceccardi, e di molti altri Onorevoli e Senatori della Toscana, nonché di alcuni Consiglieri regionali, come il “maremmano d’adozione” Marco Casucci, che da tempo si spendono in nome della provincia di Grosseto a livello fiorentino.”