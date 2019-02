Le case del malcontento: il libro diventa una canzone. Ecco il VIDEO

ROCCATEDERIGHI – Da pochi giorni su youtube il video del nuovo brano di Bube, cantautore maremmano, che ha dedicato la sua ultima fatica musicale al successo letterario di Sacha Naspini “Le Case del malcontento”. Con i suoi “Mazzacani della soffitta”, Bube ha trasformato in musica e in un videoclip le pagine del romanzo ambientato a Roccatederighi(nella foto, da sinistra, Bube e Sacha Naspini).

Fanno parte della band di Bube, i cosidetti “mazzacani” Simone Tompetrini, Maurizio Marini, Gabriele Bazzecchi, Gianluca Ballerini e Andrea Frosolini.

“Lo scorso agosto – dice Bube – a Roccatederighi avevamo un ospite importante e commentando un articolo di giornale riguardante la presentazione del libro di Naspini, autore originario della Rocca, questa persona mi esortò a incontrarlo e parlarci. Sul momento non mi fu chiaro il collegamento tra me e Naspini, ma gli ho dato retta ed è stato l’inizio di qualcosa di entusiasmante. Chi mi suggerì questo contatto ci aveva visto lungo, non a caso stiamo parlando del maestro Vince Tempera”.

Nel video, che potete trovare come detto yuotube (https://www.youtube.com/watch?v=MwTS06w4PAE), è girato nel centro storico di Roccatederighi e vede tra gli attori anche lo scrittore Sacha Naspini, Valentina Santini, Rosita Baldanzi, Gilberto Galloni, Francesca Cioni, Tiziana Benocci e Massimiliano Di Maio. Le immagini cono di Carlo Bencini.