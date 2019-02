Lavoro: le Farmacie comunali di Grosseto cercano un nuovo dipendente a tempo indeterminato 

GROSSETO – Un nuovo posto di lavoro a tempo pieno indeterminato alle Farmacie comunali di Grosseto. L’azienda ha indetto una selezione pubblica per assumere un commesso magazziniere, la cui retribuzione e le mansioni saranno stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro Assofarm, al quarto livello di inquadramento. L’avviso di selezione e tutta la documentazione necessaria per presentare la domanda sono disponibili sul sito web www.fcrgrosseto.it: per presentare la propria candidatura c’è tempo fino a mezzogiorno di giovedì 28 febbraio, inviando un’email all’indirizzo di posta certificata fcrspagrosseto@pec.it. Ecco qualche requisito per avere il posto di lavoro.

«Il profilo richiesto – fanno sapere dall’azienda – prevede ottime capacità tecnico-professionali, la propensione a porsi al servizio del cliente e alla vendita (con esclusione dei farmaci) e all’offerta dei servizi, e la capacità di lavorare in gruppo con spirito di iniziativa. Il commesso magazziniere risponderà al direttore di farmacia e all’organo amministrativo aziendale».

Tra gli altri requisiti di ammissione ci sono la maggiore età, il diploma di scuola superiore, l’idoneità fisica all’impiego e un’esperienza lavorativa di almeno sei mesi (documentata) in farmacie comunali. Nel caso in cui i candidati siano più di cinquanta, sarà possibile una preselezione con prova scritta (quiz a risposta multipla sulle materie previste per la prova d’esame). In seguito sono previste le prove d’esame, pratica e orale, per la formazione della graduatoria: tutte le comunicazioni in merito – come l’elenco degli ammessi e il calendario – saranno pubblicate sul sito web www.fcrgrosseto.it e ai diretti interessati a mezzo pec. La graduatoria resterà valida per almeno due anni.