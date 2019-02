L’attacco di Marrini: «Fuori uso gli ascensori, anziani costretti a restare in stanza»

FOLLONICA – Problemi con gli ascensori al Falusi. A segnalarlo è Sandro Marrini, capogruppo Forza Italia Follonica.

“Ci risulta – scrive Marrini – che dalla scorsa settimana alla casa di cura Rsa Marina di Levante – Istituto Falusi dei tre ascensori presenti non ne funzioni più neppure uno. Una criticità che si riflette inevitabilmente sugli anziani ricoverati nella struttura che ha sede accanto alla Colonia Marina di Follonica”.

“A quanto sappiamo – spiega ancora l’esponente azzurro – da tempo su tre ascensori in dotazione nella struttura solo uno era rimasto in funzione e da alcuni giorni anche quello è guasto. Non vogliamo puntare il dito contro nessuno, vogliamo capire come mai per riparare un guasto ci voglia così tanto tempo. L’ascensore in una casa di riposo per anziani è di fondamentale importanza: le camere da letto infatti si trovano ai piani superiori, mentre la mensa e le aree comuni, dove gli ospiti trascorrono parte delle loro giornate, sono al piano terra”.

“Non avendo a disposizione l’ascensore – conclude Marrini – gli operatori sono costretti a portare i pasti a ogni anziano nella sua stanza e i degenti hanno a disposizione solo una piccola area comune dove trascorre il tempo. Insomma un disagio notevole, perdipiù in giornate di sole come quelle che abbiamo la fortuna di avere a Follonica in questo periodo che, grazie alla vicinanza al mare della casa di cura, potevano essere godute anche dagli anziani dell’istituto Falusi. Chiediamo quindi un intervento urgente per risolvere questa criticità e riportare la situazione alla normalità”.