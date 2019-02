Freddo e nebbia, è iniziata una settimana di tempo instabile

GROSSETO – E’ iniziata una settimana all’insegna della nebbia e del freddo. Temperature basse nella nottata tra domenica e lunedì e una fitta coltre di nebbia presente in buona parte della Maremma, capoluogo compreso, tra la nottata e le prime ore della mattina.

Saranno comunque giorni di meteo instabile: da domani sul cielo ci saranno anche nuvole, dopo giornate di cielo limpido.

Le temperature sono variabili, con massime in generale aumento (tra i 5 e i 6 gradi nel capoluogo) e massime stazionarie. Più freddo all’interno e nei rilievi amiatini, con temperature sotto lo zero. Non sono attese precipitazioni, ma la nebbia potrebbe creare disagi nei prossimi giorni.

