Farmacisti collaboratori: parte l’avviso di selezione. Ecco come partecipare

FOLLONICA – L’Azienda farmaceutica Municipalizzata di Follonica ha pubblicato un avviso di selezione ad evidenza pubblica, per titoli e prove d’esame, per la formazione di una graduatoria di farmacisti collaboratori per l’eventuale assunzione a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale.

Le domande di ammissione alla selezione dovranno pervenire entro sabato 16 marzo 2019 secondo le modalità meglio indicate nel bando scaricabile sull’Albo Pretorio del Comune di Follonica (http://www.comune.follonica.gr.it/area_informativa/albo_on_line/ ) e sulla home page del sito aziendale www.afmfollonica.com alla sezione bandi e concorsi.

Eventuali informazioni potranno essere chieste telefonando allo 0566 44246.