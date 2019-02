Esperienza e divertimento per i piccoli calciatori della Pro Soccer Lab alla Coppa Carnevale

VIAREGGIO – Protagonista a Viareggio la Prosoccer Lab di Castiglione della Pescaia alla decima Coppa Carnevale, il noto torneo internazionale di calcio giovanile. “Siamo onorati di aver partecipato a questo torneo così ben organizzato – ha detto il presidente Armellini – dove abbiamo respirato i valori dello sport giovanile, nel pieno rispetto degli avversari, del fair play e del puro divertimento. E’ stata un’ulteriore occasione di aggregazione per la nostra squadra di 2008-2009 che per la prima volta hanno partecipato ad un torneo di 2 giorni lontani da casa, accompagnati da un nutrito di genitori per i quali certamente il divertimento non è mancato”.



I giovani calciatori hanno disputato sei partite, 3 il sabato e 3 la domenica, incontrando squadre dell’Isola d’Elba e della Liguria. Le premiazioni hanno visto assegnare riconoscimenti per tutti i partecipanti, senza graduatorie e riconoscendo il merito del coraggio e della tenacia per aver affrontato delle sfide per tutti molto importanti. “Ci teniamo a ringraziare l’organizzazione anche per questo – ha continuato Armellini – per aver dimostrato di credere in quei valori da noi condivisi di passione e divertimento, i motori che continuamente ci spingono a portare aventi il nostro progetto nella realtà castiglionese. La partecipazione a questo torneo è stata una conferma della costante crescita che stiamo portando avanti a Castiglione dove vediamo sempre più aumentare il numero di bambini che trascorrono 3 pomeriggi alla settimana allenandosi su un campo da calcio”.



L’organizzazione del torneo ha voluto ringraziare particolarmente la presenza delle due calciatrici Emma Mazzeschi e Vittoria Masala, le uniche femmine di tutto il torneo. I partecipanti: Ettore Martini, Lorenzo Pacini, Alessandro Chechi, Edoardo Angiolini, Alessio Ghini, Emma Mazzeschi, Gabriele Cittadini, Lorenzo Valenti, Cristian Valduga, Alessandro De Bello, Lorenzo Lonzi, Mattia Ginanneschi, Vittoria Masala, All. Alessandro Pocci.