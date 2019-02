Due risultati utili su tre per le giovanili della Gea, sorridono le Under 14 contro Baloncesto

GROSSETO – Due risultati utili su tre per le squadre giovanili della Gea. Impresa della Maregiglio Gea che espugna (79-71) il parquet della Pielle Livorno con una grande prestazione di squadra. I biancorossi, guidati in panchina per l’occasione da Alessandro Goiorani (Crudeli era squalificato), mantengono così in vita una piccola speranza di poter entrare tra le prime due formazioni del girone F del campionato Under 18 Silver e con il successo di sabato al PalaCecioni hanno scavalcato la Pielle Livorno al 4° posto e andando avanti anche negli scontri diretti. Nel primo quarto buona partenza della Maregiglio, che però subisce qualche contropiede di troppo e chiude i primi 10′ sotto di un punto.

Nel secondo quarto, dopo un inizio incerto, la Gea appare più convinta e prende un buon margine di vantaggio grazie ai punti di Piccoli e Burzi, alla tripla di Tamberi e agli ottimi recuperi di Piccoli e Gruevski. Il terzo tempo è equilibrato fino quasi ala fine quando i grossetani arrivano al più 13, ma la Pielle si riporta sotto chiudendo il periodo a meno 7, 45-52. Nell’ultimo periodo ottima prestazione dei grossetani che tengono in pugno la partita anche quando i livornesi si portano a meno due. Ottimi Piccoli e Baffetti quasi al top al tiro libero.

PIELLE LIVORNO: Bianchi 5, Garzelli 1, Pierangeini 6, Cosimi 4, Gassani 2, Porta Vines 19, Baia 2, Meini 9, Ferraiolo 1, Nannipieri, Santucci 24, Pacchiani. All. Marovelli.

MAREGIGLIO: Delfino Marsili, Tamberi 4, Baffetti 14, Pieri, Muntean 7, Burzi 9, Gruevski 8, Bassi 2, Scurti 7, Bocchi 4, Piccoli 24, Grilli. All. Alessandro Goiorani.

PARZIALI: 18-17, 28-36, 45-52.

Primo sorriso per la Simply Market Gea nel campionato Under 14 femminile Silver. Dopo quattro sconfitte, le ragazzine di Luca Faragli sono riuscite a conquistare una vittoria contro Baloncesto, chiudendo il confronto 48-32. Entrate in campo un po’ timorose le biancorosse sono cresciute nel corso della gara fino a guadagnarsi un bel margine di vantaggio di sedici lunghezze.

SIMPLY MARKET: Tanganelli 13, Di Stano 11, Paffetti, Panella 2, Scalora, Landi 7, De Michele, Lambardi 1, Saccardo 2, Vinci 10, Faragli 2. All. Luca Faragli.

BALONCESTO: Caselli 4, Zenobi, Ermini 10, Cinelli 2, Cianchi 4, Stoicescu 6, Benadussi, Tallarico, Truscioni 3, Calza, Testi 2. All. Cisbani.

PARZIALI: 11-10, 31-19; 37-23.

E’ iniziata con una sconfitta onorevole contro il Ludec Porcari (55-44), dopo aver disputato un buon incontro, la seconda fase della stagione per gli Under 14 di Elena Furi. I biancorossi del Camping Il Sole Village sono sempre stati in partita e solo nella ripresa il quintetto lucchese ha acquisito un margine più ampio. In questo campionato di classificazione i grossetani potranno mettere a frutto l’esperienza maturata nel corso della prima parte dell’anno.

CAMPING IL SOLE: Ruffoli 2, Di Nisio 8, Pettrone, Anselmi11, Chinellato 11, Carlea, Boncompagni, Scadà, Ruta 12. All. Elena Furi.

LUDEC: Lucchesi 2, Ciurlo 4, D’Olivo 18, Russo, Karaj 6, Dongarrà, Baglioni 2, Moretti, Paolini 2, Lazzareschi 21. All. De Carlo.

PARZIALI: 13-17, 24-35; 34-46