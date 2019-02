FOLLONICA – Da Miss sorriso a Miss eleganza, da Miss gioia e Miss seduzione. Sono tante le fasce consegnate ieri sera nella sala Auser di Follonica, dove è stata incoronata la più bella reginetta del carnevale della città del Golfo. La giuria ha scelto Sara Maione, 19 anni, del rione Senzuno, nel suo splendido vestito steampunk. Un esordio in tutti i sensi quello di Sara, che non solo è salita per la prima volta sul carro (e per di più nel ruolo più importante), ma si è avvicinata al carnevale per la prima volta.

Seconda è arrivata invece Sara Moutawakkil del rione 167 ovest. a loro si aggiungono, come dicevamo, le altre fasce: Miss Sorriso: Daiana Caponi di Capannino, Miss Eleganza: Erika Borelli di Cassarello, Miss Gioia: Sara Moutawakkil 167 Ovest, Miss Grazia:Francesca Zorzi di Centro, Miss Seduzione: Sabrina Marconi di Chiesa, Miss Fascino: Elisa Vichi di Pratoranieri, Miss Brio: Elena Bertuccioli di Zona Nuova, Miss Stile: Sara Maione di Senzuno (foto Giorgio Paggetti).