Casa dell’Acqua: giovedì si inaugura la seconda in città

FOLLONICA – Giovedì 21 febbraio alle ore 11 in via Amendola sarà inaugurata la seconda Casa dell’Acqua della città di Follonica; insieme alle autorità cittadine e alle bambine e bambini delle scuole follonichesi, tutti i cittadini sono invitati a partecipare per condividere la buona abitudine di ridurre l’uso di bottiglie PET insieme al notevole risparmio economico che ne consegue.

Prosegue il progetto iniziato al Parco Centrale con un impianto ex novo, per continuare con l’istallazione delle casette nei luoghi dove vi sono già le “vecchie cannelline”, iniziando quindi da via Amendola.

L’acqua che esce dalla Casa dell’Acqua proviene direttamente dalla rete locale ed è quindi la stessa che esce dal rubinetto di casa, potendo però sceglierla tra naturale o frizzante al costo di soli 5 centesimi al litro.