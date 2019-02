Rifiuti: «La differenziata è cresciuta di oltre il 20% grazie al nuovo sistema di raccolta»

SORANO – «Dal maggio 2018 il Coune di Sorano ha sostituito il vecchio sistema di raccolta dei rifiuti con cassonetti indiferenziati e con un certo numero di campane per plastica e di contenitori per carta e cartone, con la Radp, cioè la raccolta differenziata di prossimità, con le sole eccezioni dei centri urbani di Sorano e San Quirico dove si pratica il porta a porta» a farlo sapere il Comune che comunica un incremento di oltre 20 punti della raccolta differenziata in pochi mesi.

«Quando è entrato in funzione questo nuovom sistema – prosegue la nota dell’Ente – a regime dalla prima metà di giugno, la raccolta differenziata sull’intero territorio comunale era al 34,58. A fine dicembre era salita al 57,50 per cento, su base annua, tenuto conto ovviamente anche dei primi quattro mesi del vecchio sistema. Se si considera la media solo degli otto mesi con la Rdp si ha l’ottima percentuale del 69.09 e ci sono tutte le premesse per raggiungerla su base annua nel 2019».

«E’ un risultato molto confortante – sottolinea il sindaco Carla Benocci – per il quale bisogna ringraziare prima di tutto i cittadini che nella grande maggioranza hanno capito la necessità di aumentare la raccolta differenziata. C’è ancora molto da fare ma la scelta compiuta dall’amministrazione comunale si è dimostrata giusta e utile. Serve però a livello generale un’azione sempre piu’ efficace di Ato rifiuti e di tutti i Comuni nei confronti di Sei Toscana per un contenimento ragionato dei costi complessivi e per una migliore organizzazione dei servizi».

«Il Comune con uno sforzo economico non indifferente – ricorda il vicesindaco Pierandrea Vanni – ha istituito nel territorio comunale 80 postazioni di Radp cercando di tenere conto delle esigenze e dei problemi anche dei piccoli nuclei e degli abitanti più anziani. Abbiamo trovato una buona collaborazione da parte di chi rappresenta Sei sul nostro territorioI. Ci sarà sicuramente qualcosa da migliorare ancora ma il quasi 7o per cento raggiunto negli otto mesi di Radp è davvero importante e molto incoraggiante».