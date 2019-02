ORBETELLO – Il Carnevaletto da Tre Soldi entra nel vivo con la prima sfilata dei carri allegorici e delle maschere, all’insegna del sole e del buon umore. Partecipazione da record, secondo gli organizzatori: «Nell’arco della giornata sono state conteggiate ottomila presenze – dicono e precisano – senza mai sforare però i limiti imposti dalle norme di sicurezza».

Corso Italia è stato il centro della festa oggi a Orbetello, dove si sono date appuntamento tutte le coloratissime anime del Carnevaletto per festeggiare il traguardo delle 50 edizioni: i carri allegorici sono sei e sono tutti bellissimi, frutto del paziente e appassionato lavoro dei maestri carristi che hanno lavorato per mesi nei capannoni. Curatissimi anche i costumi dei gruppi che accompagnano i carri e che, come ogni anno, arricchiscono lo spettacolo delle strutture con elaborate scenografie e tanta musica.

di 144 Galleria fotografica Carnevaletto da tre soldi 2019









Se divertimento è stata la parola d’ordine per pubblico e maschere, non è mancato però un riferimento celebrativo all’importante traguardo raggiunto dal Carnevaletto: in piazza Eroe dei due mondi, infatti, è stato inaugurato l’annullo postale dedicato al 50esimo e disegnato da Luciano Cerulli.

Il prossimo appuntamento con il Carnevaletto da Tre Soldi è previsto per domenica 24 febbraio in Corso Italia con la seconda sfilata.