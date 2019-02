Raid dei vandali in centro, la protesta: «Caro sindaco le telecamere non bastano»

GROSSETO – Tutti i cartelli sono stati strappati dalla rete di recinzione e abbandonati a brandelli per la strada: si presentava così questa mattina il cantiere del convento delle Clarisse, in pieno centro storico, dove sono in corso i lavori per ospitare la Collezione Luzzetti.

La fotografia di quello che i cittadini hanno etichettato come atto vandalico è stata postata sui social, accompagnata dalla protesta: «”Questi bravi ragazzi”, le telecamere non bastano signor sindaco». L’episodio è avvenuto davanti all’ingresso del convento dalla parte di piazza Baccarini, a fianco della chiesa dei Bigi, a due passi dalla camera di commercio e dal museo archeologico.

«Noia, bullismo da due soldi e probabilmente tanto alcool» scrivono ancora i cittadini che non sembrano avere dubbi sulla natura del fatto e si moltiplicano gli appelli al sindaco per garantire più sicurezza e più rispetto dei beni comuni: «Le telecamere non servono, serve l’educazione. Investiamo in quello, sindaco».