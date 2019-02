L’Entomox Calci detta legge al Palagolfo, Pallavolo Follonica battuta 3-0

FOLLONICA – Troppo forte questo Calci per la Pallavolo Follonica Hotel Parrini. Le azzurre di coach Rossano Rossi finiscono sconfitte nettamente (3-0) al Palagolfo nella gara interna che le opponeva alle pisane dell’Entomox Peimar.

Un risultato tutt’altro che sorprendente, nonostante il solo punto in classifica che alla vigilia separava le due squadre, visto che all’andata Calci sconfisse Follonica con identico punteggio e nel turno precedente di campionato le pisane avevano fermato la capolista, infliggendo a Cecina il primo e fin qui unico stop stagionale. Adesso la Pallavolo Follonica, in attesa del risultato dell’Errepi Grosseto, resta ferma a quota 26.

“Risultato chiaro – dice il direttore sportivo della Pallavolo Follonica, Germano Pasquinelli – il Calci si è dimostrato molto forte, schiacciando e ricevendo alle perfezione, e ha vinto meritatamente. Anche se c’è da dire che noi abbiamo giocato un po’ al di sotto delle nostre capacità. Questa sconfitta comunque non cambia molto: dobbiamo continuare a lavorare con lo stesso grande impegno, perché il campionato è ancora lungo e siamo perfettamente in linea con i nostri obiettivi. Inoltre ci aspettano tre partite alla nostra portata, visto che dovremo affrontare due under 21 e il derby con il Consani Grosseto”. La Pallavolo Follonica Hotel Parrini torna in campo sabato 23 febbraio alle 18 al palasport di Santa Croce sull’Arno contro l’Under 21 Lupi Santa Croce.

Pallavolo Follonica-Entomox Peimar Calci 0-3 (20/25; 15/25; 21/25)

Pallavolo Follonica: Belardi, Carnesecchi, Di Luzio, Francardi, Gaggioli, Martelli, Montauti, Panerai, Paradisi, Pierozzi, Poggetti, Zanolla. Allenatore: Rossi.

I risultati della 16° giornata – Serie C girone A:

Pallavolo Cascina-Lupi Estintori San Miniato 3-0

Baia del Marinaio Volley Cecina-Under 21 Pediatrica Specialist 3-0

Volley Sei Rose Rosignano-Pallavolo Delfino Pescia 3-0

Errepi Mtk Grosseto-Fanball Il Discobolo –

Pallavolo Follonica-Entomox Peimar Calci 0-3

Flora Buggiano-Under 21 Lupi Santa Croce 3-0

Volley Pantera Lucca-Luca Consani Grosseto 3-0

La classifica:

Baia del Marinaio Volley Cecina 45

Flora Buggiano 39

Pallavolo Cascina 34

Entomox Peimar Calci 30

Volley Pantera Lucca 27

Pallavolo Follonica 26

Errepi Mtk Grosseto 25

Volley Sei Rose Rosignano 23

Lupi Estintori San Miniato 22

U21 Pediatrica Specialist 17

Luca Consani Grosseto 17

U21 Lupi Santa Croce 15

Pallavolo Delfino Pescia 11

Fanball Il Discobolo 2