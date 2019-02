Bilancio di fine mandato: «Ecco cosa abbiamo fatto e cosa c’è da fare». Proseguono gli incontri pubblici

CAPALBIO – «L’Amministrazione Comunale prosegue le tappe di informazione, ascolto e confronto sul territorio. Momenti che in questi anni sono diventati anche una consuetudine per i cittadini che di volta in volta hanno potuto ricevere maggiori informazioni sulle varie questioni carattere generale e di indirizzo assunte dalla Giunta o hanno avuto modo di rappresentare i propri rilievi e contributi» a farlo sapere è il sindaco, Luigi Bellumori.

Leggi anche CAPALBIO Bellumori a fine mandato: la giunta incontra i cittadini

«La serie di incontri ormai iniziata da qualche settimana – illustra il primo cittadino – ha fatto tappa nelle frazioni di Chiarone, Torba, Capalbio Scalo, Borgo Carige e Pescia Fiorentina. Lunedì 18 febbraio alle ore 20.30 una seconda volta a Capalbio Scalo presso gli impianti sportivi in occasione della presentazione da parte del locale Consiglio della Polisportiva del Bilancio 2018. Martedì 19 febbraio alle ore 20,30 invece tappa al Giardino presso il Circolo. Incontri sul territorio per confrontarsi e dialogare con i cittadini sui temi attuali, ascoltare anche il manifestarsi di nuove esigenze. Un percorso partecipativo che la Giunta ha adottato sin dall’inizio della consiliatura».

«Appuntamenti che hanno, in qualche misura – prosegue Bellumori – mantenuto attivo il rapporto fra i cittadini e l’amministrazione che sicuramente completa anche il sistema di relazione che sempre più di frequente avviene attraverso l’utilizzo dei social, dei cellulari, del web e della posta elettronica. Sempre presenti, fino alla fine. Appunti di Viaggio per la comunità e per l’amministrazione per chi c’era, chi non c’è stato, chi c’era e magari si è voltato di là, per i distratti di ogni ora».

«Di seguito l’elenco degli interventi, suddivisi per anno – conclude Bellumori – della consiliatura che va dal 27 maggio 2014 al febbraio 2019, gli interventi infrastrutturali, manutenzione del patrimonio pubblico e governo del territorio».

2014- INTERVENTI

1. Interventi Loc. Vallerana a seguito alluvione Euro 25.000,00;

2. Depurazione Borgo Carige sottoscrizione Accordo Programma – AIT – Fiora Spa – Comune;

3. Bonifica sito Eurocom progetto curato dal Comune di Capalbio – Contributo Regionale Euro 50.000,00;

4. Centro di Raccolta Borgo Carige Accordo programma per la realizzazione nuovo Centro di Raccolta Rifiuti;

5. VERDE PUBBLICO – Importo annuale manutenzione e sfalci Euro 50.000,0;

6. Tinteggiatura e sistemazioni varie plessi scolastici: 18.000

2015 -INTERVENTI

1. Rotatoria Selva Nera Opera realizzata attraverso una perequazione valore Euro 10.000,00;

2. Aree Peep trasformazione Diritto di Superficie In Diritto di Proprietà con conseguente sistemazione di numerose situazioni di diritto reale di famiglie residenti;

3. Demanio Marittimo – Adeguamento Disciplina e Inserimento Sid;

4. Variante Generale al R.U. Adeguamento L.R.T. 65/2014;

5. Istituzione Centrale Unica di Committenza;

6. VERDE PUBBLICO – Importo annuale manutenzione e sfalci Euro 50.000,0;

7. Tinteggiatura e sistemazioni varie plessi scolastici: 20.000;

2016 – INTERVENTI

1. Appalti della C.U.C.:

2. Sistemazione Strade varie località – Euro 250.000,00

3. Realizzazione Blocco Loculi – Adeguamento impianto fognature Cimitero Euro 60.000,00

4. Efficientamento Energetico Sede Comunale – Euro 140.000,00;

5. Realizzazione nuovo manto impianto sportivo Capalbio Scalo – Euro 50.000,00;

6. Revisione Tetto Castello – Euro 14.000,00;

7. VERDE PUBBLICO – Importo annuale manutenzione e sfalci Euro 50.000,0;

8.Tinteggiatura e sistemazioni varie plessi scolastici: 19.000;

2017 -INTERVENTI

1. Manutenzione Patrimonio (Tetto Palestra – Piazza Dei Pini – Impianti fognature chiare e Pubblica illuminazione ) Euro 20.000,00;

2. Progetto Compose (Kyoto Club – Finanziato C.E.E.) Impianto Fotovoltaico Sede 25.000,00;

3. Protocollo Kyoto – Contributo MEF su Mutuo Agevolato – Efficientamento Energetico Scuola Materna Capalbio Scalo – 100.000,00;

4. Variante al Regolamento Urbanistico – adeguamento perequazione;

5. Rifacimento Pavimento Palestra – euro 40.000,00;

6. VERDE PUBBLICO – Importo annuale manutenzione e sfalci Euro 50.000,00;

7. Tinteggiatura e sistemazioni varie plessi scolastici: 19.000;

2018 – INTERVENTI

1. Impianto Di Videosorveglianza Capalbio Capoluogo – Euro 25.000,00 (12.000,00 Finanziato MEF);

2. Manutenzione Straordinaria Plesso Borgo Carige – Euro 25.000,00 (consolidamento fondale) + Euro 10.000,00 (Impianto riscaldamento);

3. Adeguamento Impianto Antincendio e Climatizzazione Centro Civico AUSER ARGENTO VIVO – Euro 15.000,00;

4. Sistemazione Pavimento Castello – Euro 5.000,00;

5. Realizzazione Blocco Loculi 50.000,00;

6. Efficientamento Energetico Plesso Capoluogo (Fondo Kyoto2) Euro 225.000,00;

7. Efficientamento Palestra Scolastica – (Fondo Kyoto2) Euro 178.000,00.

8. VERDE PUBBLICO – Importo annuale manutenzione e sfalci Euro 50.000,00

9. Tinteggiatura e sistemazioni varie plessi scolastici: 18.000;

PROGRAMMAZIONE INTERVENTI 2019

1. Sistemazione Strade Varie Località euro 350.000,00; (in conclusione procedura affidamento appalto alla Tirrena Costruzioni Generali);

2. Sistemazione spazi pubblici Selva Nera 50.000,00 (conclusa procedura di assegnazione appalto alla Ditta Albanesi Srl);

3. Sistemazione strada Sette Finestre e Giardino 50.000,00 (conslusa procedura di assegnazione appalto Tirrenia Costruzioni Generali);

4. Rifacimento Pubblica Illuminazione Capalbio Scalo 65.000,00 (Conclusa procedura di assegnazione appalto Ditta Isemec di Pacchiarelli Roberto);

5. Videosorveglianza Varie Località (Capalbio Scalo – Borgo Carige – Torba) in corso di realizzazione Euro 25.000,00;

6. Videosorveglianza Loc. Pescia Fiorentina in corso di realizzazione – Euro 12.000,00;

7. Sistemazione aree scoperte non asfaltate in corso di realizzazione – Euro 20.000,00;

8. VERDE PUBBLICO – Importo annuale manutenzione e sfalci Euro 50.000,00 (da eseguire);

9. Tinteggiatura e sistemazioni varie plessi scolastici: 15.000 (da eseguire);