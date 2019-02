Al via la visita del vescovo in paese: tanti bambini sorridenti lo accolgono in chiesa

CAPALBIO – Inizia la visita pastorale del vescovo Giovanni Roncari e, insieme alle autorità, sono moltissimi i bambini che lo accolgono sorridenti nella chiesa di Borgo Carige.

«È occasione di emozione e gioia l’avvio di questa graditissima visita pastorale – dice il sindaco, Luigi Bellumori – e a nome mio personale, dell’Amministrazione Comunale e di tutta la comunità che mi onoro di rappresentare ho rivolto al vescovo il più cordiale saluto di benvenuto».

«Oggi è una bella giornata per Capalbio – prosegue il sindaco – durante questi giorni il vescovo scoprirà che il nostro paese è formato da gente ospitale, semplice, generosa e laboriosa e scoprirà le varie realtà economiche, sociali e politiche, dibattendo temi importanti quali lavoro, ambiente, integrazione sociale, associazionismo, giovani e scuola».

«Incontrerà anche i nostri ammalati – conclude Bellumori – chiediamo dunque a monsignor Roncari di considerare noi tutti, uomini, donne, anziani, giovani e bambini come la sua famiglia. E nell’augurare al vescovo buona permanenza a Capalbio, vorrei che accettasse con paterna benevolenza, il senso più profondo della stima e del rispetto che gli porgo prima ancora che come pastore, come uomo giusto e leale».