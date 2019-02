Tragedia Erasmus, gli ultras chiedono giustizia: striscione durante la partita con il Barcellona

FOLLONICA – Gli Ultras del Follonica Hockey chiedono giustizia per le ragazze morte nell’incidente in Spagna durante il progetto Erasmus. E’ apparso questa sera, durante la partita di Eurolega Follonica-Barcellona, uno striscione in lingua spagnola che ricorda le studentesse vittime dell’incidente di pullman il 20 marzo 2016 in Spagna.

Un gesto significativo, quello degli Ultras, specialmente durante un match internazionale con il Barcellona (meta delle studentesse in quella tragica notte) che sottolinea che la Maremma non dimentica le ragazze e soprattutto Elena Maestrini di Gavorrano.

Un’iniziativa che ha colto di sorpresa anche Gabriele Maestrini, il padre di Elena, che da tre anni lotta per conoscere la verità sull’accaduto. «Non ero al corrente di questa iniziativa – ci dice al telefono – e mi fa molto piacere. Per la nostra causa ci è d’aiuto qualsiasi gesto».

La battaglia dei genitori di Elena per ottenere giustizia non si è mai fermata e lo striscione di stasera per loro è come un abbraccio nei giorni in cui si avvicina l’anniversario della scomparsa della propria figlia. Nella giornata di ieri si è svolto anche un incontro con la parlamentare Maria Elena Boschi a Gavorrano con la speranza per la famiglia di sollecitare nuovamente il governo italiano.