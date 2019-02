Terzo risultato utile di fila per gli Juniores del Gavorrano: 1-1 contro il Bastia

BASTIA UMBRA – Ritorno a casa positivo per gli Juniores nazionali del Gavorrano che tornano da Bastia Umbra con un 1-1 più che meritato.

I padroni di casa si sono portati in vantaggio al 14′ del primo tempo con Bonucci, ma i rossoblù sono stati bravi a recuperare solo dopo un quarto d’ora con Pastore. I maremmani, che avevano in panchina il debuttante mister Gianni Martini ed erano rinforzati da Marco Berardi (squalificato per la serie D), hanno dominato la prima frazione di gioco, mentre nella ripresa è venuto fuori il Bastia, che non ha però grandi pericoli.

A un minuto dalla fine gli umbri hanno avuto la possibilità di aggiudicarsi la partita, ma il portiere Antony Petruccelli si è superato parando un calcio di rigore. Nel finale il Gavorrano è rimasto in dieci per l’espulsione di Luca Costanzo. Per gli Under 19 maremmani questo è il terzo risultato utile consecutivo.

BASTIA: Rosignoli, Zinna (9′ st Labonia), Cirillo, Giombolini, Tarpanelli, Skenderi, Del Prete (41′ st Burcut), Amadio (20′ st Fermi), Bonucci, Buongiorno (30′ st Picchetti), Corriale. A disposizione: Scopetani, Taglia, Pennacchi, Raspa. All. Marini.

GAVORRANO: Petruccelli, Righini, Forni, Berardi, Amato, Balloni, Scala, Cinea (29′ st Berti), Luca Costanzo, Pastore (40′ st Franchellucci), Molia (5′ st Barletta). A disposizione: Brunelli.

ARBITRO: Di Loreto di Terni (assistenti Amici di Foiligno e Zingarini Barilini di Perugia).

MARCATORI: 14′ Bonucci, 29′ Pastore.

NOTE: espulso al 50′ st Costanzo; ammonito Balloni. Angoli 8-6.