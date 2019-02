Le ragazze dell’Atlante Marsiliana fanno bis: San Giusto battuto anche al ritorno

PRATO – Ancora tre punti importanti per le ragazze dell’Atlante Marsiliana e di nuovo contro il San Giusto, battuto di misura come all’andata ma stavolta 1-0 e in terra pratese. Decide la rete di capitan Vincenti, sempre più prolifica e preziosa per un gruppo in continua crescita, bravo a gestire il match anche senza bomber Di maggio, fermata da inconvenienti di lavoro.

Per le biancorosse anche la soddisfazione di essersi difese con efficacia, facendo anche registrare un penalty parato con una giocatrice al suo esordio fra i pali grossetani.

SAN GIUSTO: Trimonte, Luongo, Sbrocchi, Mosca, Chiappini, Bini, Rodani, Mannucci, Badalassi, Mastrobattista, Romero Fratini, Pintaldi. All. Tabani.

ATLANTE MARSILIANA: Pacitto, Facchini, Vincenti, Gobbi, Francioli, Alocci, Zorzi, Calchetti, Barahona Mendoza. All. Gonzalez.

ARBITRO: Piffanelli di Pontedera.

MARCATORI: Vincenti.