Lavori pubblici, al via l’intervento tra via Manetti e via Ximenes

GROSSETO – Al via l’intervento di rifacimento del manto stradale nel tratto compreso tra via Manetti, dal circolo tennis, e via Ximenes, fino al supermercato all’intersezione con via Gramsci. In questo punto saranno, inoltre, sostituti i blocchetti in porfido.

Le opere, che inizieranno lunedì 18 febbraio, serviranno a rendere più sicuro il percorso, andando ad eliminare le criticità legate alla presenza delle radici degli alberi che negli anni hanno creato danni alla pavimentazione. Sarà inoltre realizzata una corsia “autopulente” sul lato destro di via Ximenes, dal civico 6 e fino al supermercato, che sarà delimitata da un cordolo in gomma riciclata: in pratica un modo per combattere il parcheggio in doppia fila e la sosta selvaggia, con tutti i rischi che comportano per la circolazione.

Il costo dell’intervento complessivo, tra nuovo asfalto e provvedimenti per la sicurezza, ammonta a circa 40mila euro.

“E’ un altro intervento che ha l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la viabilità in una zona di Grosseto particolarmente transitata – dicono il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alle Manutenzioni Riccardo Megale –. La corsia autopulente sarà realizzata sul lato destro di via Ximenes e funzionerà da deterrente per chi sosta, in maniera irregolare, lungo quel tratto di strada e, nell’infrangere le regole, mette a repentaglio la sicurezza dei fruitori della strada creando anche rallentamenti al traffico cittadino”.