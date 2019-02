I nordic walker dell’Argentario alla scoperta delle Fortezze di Porto Ercole

PORTO ERCOLE – Sabato mattina 17 febbraio, con sole mare e temperatura primaverili frequenti anche d’inverno all’Argentario che è uno dei posti tra i più belli del mondo, il gruppo dei nordic walker locale ha percorso con la tipica camminata nordica, aiutata da appositi bastoncini, la strada panoramica che porta a due delle Fortezze più interessanti di tutto il promontorio, Forte Filippo e Forte San Caterina.

Questi monumenti sono pieni di storia e sono stati per secoli dei baluardi difensivi di Porto Ercole, contro chiunque volesse effettuare razzie e scorribande, sia dal mare che da terra. Forte Filippo si raggiunge tramite una stradina che si apre sul lato sinistro della via poco prima di entrare a Porto Ercole, fu costruito con quattro bastioni ed è profondamente incassato in un fossato scavato nella roccia, l’unico punto di accesso è rappresentato da un ponte levatoio posizionato nel lato est. Forte Santa Caterina era una batteria che completava la potenza di fuoco delle artiglierie di Forte Filippo, una struttura edificata poco più in basso, che permetteva di far fuoco con tiri radenti e precisi. Sia Forte Filippo che la Batteria di Santa Caterina sono oggi di proprietà privata, tuttavia è possibile visitare il perimetro e i dintorni dei Forti, da cui sia ammira uno stupendo panorama con la lunga spiaggia della Feniglia, Ansedonia e oltre-

Continuano così settimanalmente queste splendide passeggiate del gruppo dell’Argentario, ormai ben preparato tecnicamente dall’istruttore Riccardo Picchianti, che durano circa due ore ed hanno la particolarità che ha solo lo sport del nordic walking, quella di unire grandi benefici fisici con visitazioni di interessanti luoghi storico culturali che all’estero ci invidiamo. Per diventare nordic walker dell’Argentario basta chiamare la capogruppo Simonetta Picchianti al numero di cellulare e whattsapp 3287346803 e avere le prime ore del sabato mattina libere, volere migliorare fisicamente, stare in simpatica compagnia e amare il turismo ambientale.